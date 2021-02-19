Олександр Караваєв видалив акаунт у соцмережі.

Захисник київського "Динамо" і збірної України Олександр Караваєв розповів, що видалив аккаунт в Instagram, щоб дружина не ревнувала його до інших дівчат.

Про це він сказав Для YouTube-каналу "Отдушивдушу".

"Чому видалив сторінку? Набридло. Просто дівчата стали писати? Ну, і це теж. Стало неприємно моїй дружині. Видалив аккаунт, щоб викорінити проблему. Що саме їй не сподобалося? Що дівчата часто пишуть смс. Хоча я особливо не спілкувався. Є просто знайомі, ти з ними спілкуєшся довгий час. Буває, відповіси на щось, дружині це не подобалося. Сильно ревнувала", - сказав Караваєв.

Читайте такожПрямо перед весіллям: футболістові Зорі вибили зуб під час матчу (фото)"Instagram мені потрібен був, щоб дивитися і лайкати фото. Хоча дівчат я не лайкав. Адже коли у мене з'явилася дружина, я і так розумів, що якщо буду лайкати, їй буде неприємно", - додав він.

Відзначимо, що Караваєв одружився вдруге влітку 2020 року на дівчині на ім'я Інна. Від першого шлюбу футболіст виховує дочку Аріану.

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Автор: Антон Дудар