Омар Елабделлауі потрапив до лікарні після святкування Нового року.

Захисник збірної Норвегії і турецького "Галатасарая" Омар Елабделлауї отримав серйозні травми після того, як під час святкування Нового року у нього в руках вибухнула піротехніка.

Про це повідомляє Goal.com.

Після інциденту Елабделлауї був госпіталізований з опіками обличчя, рук і травмою очей.

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"Всі пошкодження очей і опіки на обличчі нашого гравця зараз обстежуються. Він знаходиться у свідомості, його життю нічого не загрожує. Омар може говорити, відповідати лікарям", - повідомили в своїй заяві в "Галатасараї".

"У нього сильно пошкоджені обидва ока: більше дісталося лівому - хімічний і термічний опіки. Зараз ситуація поступово поліпшується - ми промиваємо очі і опіки. Він вже може бачити, але поки складно сказати, чим все закінчиться", - розповіла лікар Ведак Кайя.

Омар Елабделлауї: що відомо про футболіста

29-річний Елабделлауї виступав за "Манчестер Сіті", "Стремсгодсет", "Фейеноорд", "Айнтрахт" Брауншвейг, "Олімпіакос" і "Халл Сіті", а за "Галатасарай" грає з минулого року.

У складі збірної Норвегії він провів 49 матчів.

Елабделлауі одружений і виховує трьох дітей.

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Автор: Антон Дудар