Андре Онана / фото REUTERS

УЄФА дискваліфікував голкіпера амстердамського "Аякса" Андре Онана за вживання заборонених препаратів.

Про це повідомляє офіційний сайт "Аяксу". 

Камерунець відсторонений від футболу на 12 місяців.

30 жовтня в сечі Онана виявили фуросемід, який входить до переліку заборонених препаратів. 

УЄФА не заперечує, що воротар це зробив ненавмисне, але від відповідальності це не звільняє. Згідно з правилами УЄФА, спортсмен завжди повинен слідкувати, щоб допінг не потрапив до його організму.

Річна дискваліфікація Андре Онана почала діяти з 5 лютого. "Аякс" готовий оскаржити вердикт УЄФА у Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

Трансферна вартість камерунця становить 36 мільйонів євро згідно Transfermarkt.

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Андре Онана: головні здобутки

  • Голкіпер допоміг "Аяксу" в сезоні 2018/19 дістатися півфіналу Ліги чемпіонів та лише за крок зупинитися від фіналу найпрестижнішого турніру. 
  • У сезоні 2018/19 Онана зайняв 5-е місце в рейтингу найкращих воротарів Ліги чемпіонів за версією УЄФА.
  • Онана визнаний найкращим воротарем Африки за підсумками Кубка африканських націй-2020. 

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Автор: Будрін Артем