Найкращому африканському воротарю загрожує 12 місяців без футболу.

УЄФА дискваліфікував голкіпера амстердамського "Аякса" Андре Онана за вживання заборонених препаратів.

Про це повідомляє офіційний сайт "Аяксу".

Камерунець відсторонений від футболу на 12 місяців.

30 жовтня в сечі Онана виявили фуросемід, який входить до переліку заборонених препаратів.

УЄФА не заперечує, що воротар це зробив ненавмисне, але від відповідальності це не звільняє. Згідно з правилами УЄФА, спортсмен завжди повинен слідкувати, щоб допінг не потрапив до його організму.

Річна дискваліфікація Андре Онана почала діяти з 5 лютого. "Аякс" готовий оскаржити вердикт УЄФА у Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

Трансферна вартість камерунця становить 36 мільйонів євро згідно Transfermarkt.

Читайте такожДискваліфікували за допінг: суперник збірної України у відборі на ЧС-2022 залишився без капітана

Андре Онана: головні здобутки

Голкіпер допоміг "Аяксу" в сезоні 2018/19 дістатися півфіналу Ліги чемпіонів та лише за крок зупинитися від фіналу найпрестижнішого турніру.

У сезоні 2018/19 Онана зайняв 5-е місце в рейтингу найкращих воротарів Ліги чемпіонів за версією УЄФА.

Онана визнаний найкращим воротарем Африки за підсумками Кубка африканських націй-2020.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем