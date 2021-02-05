УЄФА дискваліфікував голкіпера амстердамського "Аякса" Андре Онана за вживання заборонених препаратів.
Про це повідомляє офіційний сайт "Аяксу".
Камерунець відсторонений від футболу на 12 місяців.
30 жовтня в сечі Онана виявили фуросемід, який входить до переліку заборонених препаратів.
УЄФА не заперечує, що воротар це зробив ненавмисне, але від відповідальності це не звільняє. Згідно з правилами УЄФА, спортсмен завжди повинен слідкувати, щоб допінг не потрапив до його організму.
Річна дискваліфікація Андре Онана почала діяти з 5 лютого. "Аякс" готовий оскаржити вердикт УЄФА у Спортивному арбітражному суді в Лозанні.
Трансферна вартість камерунця становить 36 мільйонів євро згідно Transfermarkt.
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Андре Онана: головні здобутки
- Голкіпер допоміг "Аяксу" в сезоні 2018/19 дістатися півфіналу Ліги чемпіонів та лише за крок зупинитися від фіналу найпрестижнішого турніру.
- У сезоні 2018/19 Онана зайняв 5-е місце в рейтингу найкращих воротарів Ліги чемпіонів за версією УЄФА.
- Онана визнаний найкращим воротарем Африки за підсумками Кубка африканських націй-2020.
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