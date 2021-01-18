Месут Озіл повертається на свою історичну батьківщину.

Перший гучний трансфер зими відбувся.

Месут Озіл узгодив контракт з "Фенербахче". Чемпіон світу 2014 року вже прилетів до Туреччини аби пройти медогляд.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, Озіл буде до літа 2021 року отримувати зарплату від "Арсенала". Потім почне діяти повноцінний контракт на 3,5 роки з "Фенербахче" за умовами якого Месут зароблятиме 5 мільйонів євро на рік.

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В лондонському "Арсеналі" Озіл є найбільш високооплачуваним гравцем - 350 000 фунтів на тиждень становить його оклад.

Нагадаємо, що з березня 2020 року Озіл відсторонений від виступів за "Арсенал" через порушення корпоративної етики.

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Автор: Budrin Artem