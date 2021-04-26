Головний тренер "Ман Сіті" увійшов до трійки найтитулованіших тренерів в історії футболу.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола завдяки перемозі "городян" над "Тоттенхемом" у фіналі Кубка англійської ліги завоював свій 30-й трофей в кар'єрі.

Як повідомляє Twitter MisterChip (Alexis), за кількістю трофеїв Гвардіола обійшов легенду київського "Динамо" Валерія Лобановського, на рахунку якого 29 перемог у турнірах.

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30 трофеїв Гвардіола виграв за 13 років тренерської кар'єри. Лобановський тренував протягом 42 років.

Іспанський фахівець увійшов до трійки найтитулованіших тренерів в історії.

Попереду Гвардіоли - нинішній головний тренер "Динамо" Мірча Луческу, у якого 34 титули за 40 років кар'єри, а також колишній наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон (49 трофеїв за 39 років).

Хосеп Гвардіола: кар'єра і досягнення

Гвардіола почав кар'єру тренера в 2008 році, очоливши "Барселону", яку тренував до 2012 року. З 2013 по 2016 роки він працював з "Баварією", а потім очолив "Манчестер Сіті".

З "Барселоною" іспанець взяв 14 трофеїв (247 матчів), з "Баварією" - 7 трофеїв (161 матч), з "Сіті" - 9 трофеїв (285 матчів).

Його найвищими досягненнями є дві перемоги в Лізі чемпіонів (обидві - з "Барселоною"), три титули чемпіона Іспанії, три перемоги в Бундеслізі і дві - в АПЛ.

У сезоні 2008-2009 з "Барселоною" Гвардіола зробив "требл" - команда виграла чемпіонат і Кубок Іспанії, а також Лігу чемпіонів.

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Автор: Антон Дудар