Анатолій Безсмертний отримав завдання зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Український тренер Анатолій Безсмертний прийняв новий виклик у кар'єрі - очолив ПФК "Львів".

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

52-річний фахівець на цій посаді замінив Віталія Шумського, який запам'ятався мовним скандалом. У штаб нового тренера також увійде Едуард Павлов, який буде асистувати Безсмертному.

"Приємно опинитися у Львові, де починався мій шлях у великий футбол. Звичайно, є і невелике хвилювання, прийняв таку команду - з амбіціями. Ситуація у клуба зараз не з кращих. Але треба підіймати команду вище в таблиці. "Львів" на це заслуговує. Сподіваюся, хлопці візьмуть ті ідеї, тенденції футболу, які ми будемо їм пропонувати. Потрібно покращувати гру як в обороні, так і в атакувальній роботі, в переходах", - озвучив перші плани новий спеціаліст.

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Зауважимо, що Безсмертний з 1992 по 1994 рік грав в "Динамо", але з приходом Йожефа Сабо був переведений в дубль, а незабаром покинув Україну. Виступав за кілька російських команд, а завершував кар'єру гравця в черкаському "Дніпрі".

До цього в резюме тренера лише значаться клуби з нижчих ліг: "Полтава", "Суми", "Полісся" та черкаський "Дніпро". З командою Прем'єр-ліги йому доведеться працювати вперше.

ПФК "Львів": результати сезону

У львівському клубі це вже друга зміна тренера за сезон. У жовтні у відставку був відправлений грузин Георгій Цецадзе.

В УПЛ "Львів" після 15 матчів набрав 14 очок і займає останнє місце.

З Кубка України львів'яни вилетіли на стадії 1/16 фіналу, програвши "Ворсклі".

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Автор: Будрін Артем