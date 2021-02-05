Моторошна травма / фото twitter.PortoGlobal

Під час матчу 17-го туру чемпіонату Португалії між командами "Белененсеш" і "Порту" трапилася неприємна травма одного з гравців.

На 85-й хвилині нападник "Порту" Нану втратив свідомість після того, як у нього врізався російський голкіпер "Белененсеша" Станіслав Крицюк. 

Лікарі нагально поспішили надати першу медичну допомогу Нану. За декілька хвилин на поле заїхав автомобіль швидкої допомоги.

Навіть брутальний екс-захисник мадридського "Реала" Пепе був шокований цим жахливим епізодом та пустив сльози.

Нану доставили чимшвидше до госпіталю. 

Поєдинок між "Белененсешом" та "Порту" завершився з рахунком 0:0. 

Як повідомляє офіційний Twitter "Порту", у гравця діагностували струс мозку та спинномозкову травму з втратою свідомості. На цей момент його стан стабільний, він орієнтується у часі та просторі. 

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Автор: Будрін Артем