Карета швидкої допомоги евакуювала постраждалого з поля.

Під час матчу 17-го туру чемпіонату Португалії між командами "Белененсеш" і "Порту" трапилася неприємна травма одного з гравців.

На 85-й хвилині нападник "Порту" Нану втратив свідомість після того, як у нього врізався російський голкіпер "Белененсеша" Станіслав Крицюк.

Лікарі нагально поспішили надати першу медичну допомогу Нану. За декілька хвилин на поле заїхав автомобіль швидкої допомоги.

Навіть брутальний екс-захисник мадридського "Реала" Пепе був шокований цим жахливим епізодом та пустив сльози.

Нану доставили чимшвидше до госпіталю.

Поєдинок між "Белененсешом" та "Порту" завершився з рахунком 0:0.

Як повідомляє офіційний Twitter "Порту", у гравця діагностували струс мозку та спинномозкову травму з втратою свідомості. На цей момент його стан стабільний, він орієнтується у часі та просторі.

So... this happened during the Porto game. Somehow, the ref said it was a corner?!?!?!?! pic.twitter.com/qbCPd7VQdV — J0nasBern (@J0nasBern) February 4, 2021

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Автор: Будрін Артем