Чемпіон Франції лише один раз зміг вдарити в отвір воріт суперника.

В рамках 26-го туру чемпіонату Франції ПСЖ примудрився на своєму полі програти "Монако". В кожному з таймів парижани пропустили по одному м'ячу.

Зауважимо, що в першому колі у матчі між цими командами перемогу здобуло теж "Монако". Загалом, для ПСЖ це вже шоста поразка в сезоні на внутрішній арені.

Тренує "монегасків" екс-тренер мюнхенської "Баварії" хорват Ніко Ковач.

ПСЖ - "Монако" - 0:2

Голи: Діоп, 6, Маріпан, 51

"ПСЖ": Навас, Флоренці, Маркіньос, Кімпембе, Курзава, Еррера (Верратті, 56), Паредес (Данілу, 73), Гуйє (Рафінья, 55), Кін, Ікарді (Дракслер, 73), Мбаппе

"Монако": Лекомт, Агілар (Сідібе, 80), Дісасі, Маріпан, Бадіашіле, Енріке, Діоп (Головін, 80) Чуамені, Фофана, Бен-Єддер (Йоветіч, 71), Фолланд (Туре, 90)

До вашої уваги відеоогляд матчу від медіасервісу MEGOGO.

Чемпіонат Франції: положення команд

На першому місці несподівано опинився "Лілль". У них 58 очок.

Півфіналіст Ліги чемпіонів "Ліон" займає другу сходинку та має в активі 55 очок.

ПСЖ поки що лише третій і має 54 очки.

"Монако" після перемоги піднялися на четверте місце і мають 52 залікових пункти.

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Автор: Будрін Артем