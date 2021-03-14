"Реалу" необхідно не упустити перевагу, здобуту у виїзному матчі.

"Реал" Мадрид і італійська "Аталанта" 16 березня проведуть матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Команди зіграють на стадіоні "Альфредо Ді Стефано" в Мадриді.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Реал - Аталанта.

Після перемоги "Реала" у виїзному матчі букмекери вважають мадридців беззаперечними фаворитами на прохід в наступний етап.

Так, на те, що "Реал" опиниться у чвертьфіналі, дається коефіцієнт 1,28, тоді як на "Аталанту" - 3,90.

Також "вершкові" передбачувано вважають фаворитами домашньої гри. На перемогу "Реала" можна поставити з коефіцієнтом 2,08, на нічию - 3,80, а на сенсацію від гостей - 3,40.

Нагадаємо, за "Аталанту" виступає українець Руслан Малиновський. Ще один гравець збірної України Віктор Коваленко на Лігу чемпіонів не заявлений.

Реал - Аталанта: перед матчем

У першій зустрічі "Реал" переміг з рахунком 1:0. Мадридці провели більшу частину матчу в більшості, а переможний м'яч на 86-й хвилині забив Ферлан Менді.

Перед грою у відповідь "Реал" в чемпіонаті Іспанії обіграв "Ельче "(2:1), а "Аталанта "в Серії А перемогла "Спецію" (3:1).

"Реал" може перервати серію з двох поспіль вильотів у Лізі чемпіонів на стадії 1/8 фіналу. Водночас "Аталанта" може пробитися до чвертьфіналу вдруге поспіль.

Судити матч буде нідерландський рефері Данні Маккелі.

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Автор: Антон Дудар