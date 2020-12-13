"Реал" обіграв лідера чемпіонату Іспанії і вийшов на третє місце.

Мадридський "Реал" в рамках 13-го туру чемпіонату Іспанії виграв у "Атлетіко".

У складі переможців рахунок ударом головою відкрив Каземіро. У другому таймі після дальнього удару Дані Карвахаля м'яч влучив у штангу, потім у Яна Облака і опинився у воротах. Гол записали як автогол голкіпера.

Відзначимо, що "Атлетіко" не програвав у попередніх десяти іграх чемпіонату Іспанії і пропустив стільки ж, скільки від "Реала".

"Вершкові" набрали 23 очки в дванадцяти іграх і піднялися на третє місце в таблиці Прімери. У "Атлетіко" - 26 очок після одинадцяти матчів і перша позиція.

"Реал" - "Атлетико" - 2:0

Голи: Каземіро, 15, Облак, 63 (автогол)

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Родріго, 79), Варан, Рамос, Менді, Модріч (Вальверде, 88), Каземіро, Кроос, Васкес, Бензема, Вінісіус (Асенсіо, 79)

"Атлетико": Облак, Тріпп'єр, Савич, Феліпе (Лоді, 46), Ермосо, Льоренте, Еррера (Корреа, 46), Коке, Феррейра Карраско (Лемар, 46), Суарес (Кондогбія, 72), Феліш (Сауль, 59)

Відеоогляд матчу від MEGOGO.

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Автор: Антон Дудар