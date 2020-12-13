Мадридський "Реал" в рамках 13-го туру чемпіонату Іспанії виграв у "Атлетіко".
У складі переможців рахунок ударом головою відкрив Каземіро. У другому таймі після дальнього удару Дані Карвахаля м'яч влучив у штангу, потім у Яна Облака і опинився у воротах. Гол записали як автогол голкіпера.
Відзначимо, що "Атлетіко" не програвав у попередніх десяти іграх чемпіонату Іспанії і пропустив стільки ж, скільки від "Реала".
"Вершкові" набрали 23 очки в дванадцяти іграх і піднялися на третє місце в таблиці Прімери. У "Атлетіко" - 26 очок після одинадцяти матчів і перша позиція.
"Реал" - "Атлетико" - 2:0
Голи: Каземіро, 15, Облак, 63 (автогол)
"Реал": Куртуа, Карвахаль (Родріго, 79), Варан, Рамос, Менді, Модріч (Вальверде, 88), Каземіро, Кроос, Васкес, Бензема, Вінісіус (Асенсіо, 79)
"Атлетико": Облак, Тріпп'єр, Савич, Феліпе (Лоді, 46), Ермосо, Льоренте, Еррера (Корреа, 46), Коке, Феррейра Карраско (Лемар, 46), Суарес (Кондогбія, 72), Феліш (Сауль, 59)
Відеоогляд матчу від MEGOGO.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Барселона через грубу помилку воротаря поступилася Атлетіко (відео)
- Найгірший старт за 33 роки: Барселона зазнала четвертої поразки в чемпіонаті Іспанії (відео)
- Ліга чемпіонів: Реал і Атлетіко вийшли в плей-офф та інші результати 9 грудня
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram