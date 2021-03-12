Пауло Фонсека розгромив свого співвітчизника Луїша Каштру.

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру підбив підсумки програного матчу в 1/8 фіналу Ліги Європи на полі італійської "Роми".

Слова тренера наводить передача "Шлях до Гданську" з ютуб-каналу "Футбол 1, 2, 3".

"Збалансована гра в другому таймі, в обох команд були моменти. У другому таймі ми почали домінувати. Були моменти, щоб забити гол, але "Рома" вбила гру за 4 хвилини. Ми пропустили гол з кутового. Під час другого пропущеного м'яча арбітр начебто мав дати свисток. На той момент гра відключилася, розбалансувалася", - зазначив 59-річний фахівець.

"Це були фатальні 4 хвилини. Результат дуже несправедливий. Ми хотіли контролювати гру. Цей етап турніру складається з двох матчів, тому ми хотіли забити", - завершив думку наставник "гірників".

Рома - Шахтар: підсумки матчу

"Шахтар" поступився "Ромі" з рахунком 0:3 на виїзді.

"Шахтар" вперше зустрівся зі своїм колишнім тренером Паулу Фонсекою, який переїхав до Риму після трьох років в Україні.

Найкращим гравцем матчу за версією Whoscored визнаний півзахисник "Роми" Лоренцо Пеллегріні Його підсумковий бал - 8,5.

Матч-відповідь відбудеться 18 березня.

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Автор: Будрін Артем