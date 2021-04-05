22-річний форвард не хоче грати за другу команду.

Фігурантом скандалу став український молодий нападник Назарій Русин, якого київське "Динамо" відправило у польську "Легію" набиратися досвіду та ігрової практики. Русин ще не зіграв жодної хвилини у чемпіонаті Польщі, проте вже має неприємності.

Про це повідомляє Legia.net.

"Легія" спершу відправила Русина в дубль, щоб перевірити його в таких умовах, але українець став дибки та категорично відмовився від такого сценарію.

Керівництво клубу церемонитися не стало і планує норовливого Назарія з першої команди перевести в дубль навіть на тренуваннях. Зауважимо, що партнери скаржилися на зарозумілу й егоїстичну поведінку нападника. "Легія" чекає поки форвард вибачиться.

Відомий журналіст Ігор Бурбас теж підтвердив цю інформацію у своєму Twitter.

Раніше Артем Шабанов, який теж перебуває на контракті в "Динамо", але орендований "Легією" допустив грубі помилки у важливому поєдинку та підвів партнерів.

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Автор: Будрін Артем