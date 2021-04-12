Міжнародний центр спортивних досліджень оприлюднив рейтинг за останній місяць.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory кожного місяця оцінює гравців на індивідуальній і колективній основі.

Згідно з новим рейтингом на сайті CIES, найкращим серед п'ятірки провідних ліг названий хавбек збірної України Руслан Малиновський.

Український лідер "Аталанти" набрав 97.3 бала й обігнав таких висококласних гравців як екс-хавбека донецького "Шахтаря", а нині "МанЮнайтед" Фреда, чинного переможця Ліги чемпіонів Леона Горецку, одного з найкращих у чемпіонаті Іспанії Каріма Бензема, а також Луку Модріча, який посів 24-ту позицію.

Нагадаємо, що минулого вікенду Малиновський повторив досягнення легендарного володаря Золотого м'яча.

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Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Гента" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У своєму першому сезоні він провів за італійський клуб 44 матчі, в яких забив 9 голів і зробив 4 гольові передачі.

У поточному сезоні на рахунку українця 35 матчів, 4 голи й 8 асистів у складі клубу з Бергамо.

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Автор: Будрін Артем