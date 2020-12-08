Українська асоціація футболу продовжила контракти з тренерами молодіжних та юнацьких збірних.

Колишній півзахисник "Дніпра" і "Динамо" Руслан Ротань залишиться головним тренером молодіжної збірної України на найближчий рік.

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Контракт з Ротанем продовжено на рік через "невизначеність з проведенням офіційних змагань у зв'язку з пандемією коронавірусу".

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В УАФ прийняли рішення продовжити на один рік угоди з усіма фахівцями, контракти яких спливали в 2020 році.

Таким чином, на рік також були продовжені контракти з головним тренером збірної України U-19 Володимиром Єзерським, з головним тренером команди U-17 Сергієм Нагорняком, а також наставником команди U-16 Олегом Кузнєцовим.

Крім того, продовжено угоди з тренерами жіночих збірних: наставником національної збірної Наталією Зінченко, WU-19 - Валерієм Паламарчуком і WU-17 - Сергієм Сапроновим.

Молодіжна збірна України у відборі на Євро-2021: що потрібно знати

Збірна України провалила завдання виходу на Євро-2021.

Підопічні Руслана Ротаня виступали в одній групі з командами Данії, Румунії, Фінляндії, Північної Ірландії та Мальти.

За два тури до фінішу кваліфікації українці поступилися Північній Ірландії, через що достроково втратили шанси на вихід на Євро-2021.

За підсумками кваліфікації Україна в десяти матчах набрала 16 очок (5 перемог, 1 нічия і 4 поразки) і фінішувала на 3-му місці у своїй відбірковій групі, поступившись Данії (26) і Румунії (20). На Євро U-21 вийшли переможці груп, а також найкращі другі місця.

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Автор: Антон Дудар