Серхіо Рамосу належить перенести операцію.

Захисник і капітан "Реала" Серхіо Рамос не зможе допомогти мадридцям найближчим часом.

Про це повідомляє ABC.

В останні дні Рамос відчував дискомфорт в коліні. Порадившись, лікарі вирішили провести операцію.

Читайте такожМадридський Реал виставив на трансфер чергову легенду клубуПісля хірургічного втручання, захиснику знадобиться від шести до восьми тижнів на відновлення.

Таким чином, він точно пропустить обидва матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Аталанти" (24 лютого і 16 березня), а також може пропустити мінімум шість матчів чемпіонату Іспанії.

Раніше "Реал" також залишився без Едена Азара, який через травму пропустить два-три тижні.

Серхіо Рамос: легенда "Реала"

34-річний Рамос виступає за "Реал" з 2005 року після переходу з "Севільї".

На його рахунку 100 голів і 40 асистів у 668 матчах за клуб. У тому числі він забивав надважливі голи в двох фіналах Ліги чемпіонів проти "Атлетіко" і ряді інших матчів.

Разом з "Реалом" Рамос 5 разів виграв чемпіонат Іспанії, 2 - Кубок Іспанії, 4 - Суперкубок країни, 4 - Лігу чемпіонів, 3 - Суперкубок УЄФА, 4 - Клубний чемпіонат світу.

Рамос є найкращим бомбардиром серед захисників, які виступали в чемпіонаті Іспанії в 21 столітті (74 голи).

Влітку у Рамоса закінчується контракт з "Реалом", і сторони поки не змогли домовитися про його продовження. На досвідченого захисника претендує ПСЖ.

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Автор: Антон Дудар