Євген Коноплянка забив свій другий гол в 2021 році / фото ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" провів черговий контрольний матч на другому турецькому зборі. "Гірники" зустрічалися з клубом УПЛ - "Маріуполем".

Команди зіграли бадьорий поєдинок з результативною нічиєю - 2:2.

"Шахтар" - "Маріуполь" - 2:2

Голи: Коноплянка, 4, Фернандо, 90 - Бондаренко, 51 Кащук, 67 

"Шахтар": П'ятов (Шевченко, 69), Додо, Вітао, Матвієнко, Сіпріано (Удод, 33, Мампассі, 55), Степаненко, Маркос Антоніо, Коноплянка, Мудрик (Шостак, 55), Тайсон, Фернандо 

"Маріуполь": Гальчук (Кудрик, 46), Стасюк (Драмбаєв, 46), Биков, Чоботенко, Меліченко, Чех, Мішньов (Бондаренко, 46), Очеретько (Танковський, 46), Топалов, Горбунов, Сікан (Кащук, 46)

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Автор: Будрін Артем