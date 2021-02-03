Донецький "Шахтар" провів черговий контрольний матч на другому турецькому зборі. "Гірники" зустрічалися з клубом УПЛ - "Маріуполем".
Команди зіграли бадьорий поєдинок з результативною нічиєю - 2:2.
"Шахтар" - "Маріуполь" - 2:2
Голи: Коноплянка, 4, Фернандо, 90 - Бондаренко, 51 Кащук, 67
"Шахтар": П'ятов (Шевченко, 69), Додо, Вітао, Матвієнко, Сіпріано (Удод, 33, Мампассі, 55), Степаненко, Маркос Антоніо, Коноплянка, Мудрик (Шостак, 55), Тайсон, Фернандо
"Маріуполь": Гальчук (Кудрик, 46), Стасюк (Драмбаєв, 46), Биков, Чоботенко, Меліченко, Чех, Мішньов (Бондаренко, 46), Очеретько (Танковський, 46), Топалов, Горбунов, Сікан (Кащук, 46)
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Підготовка "Шахтаря" до другої частини сезону: що потрібно знати
- Перший збір "Шахтаря" також пройшов у Туреччині з 17 по 26 січня. Другий збір проходить з 29 січня по 5 лютого.
- У першому контрольному матчі на першому зборі "Шахтар" не зумів обіграти польський клуб, потім втратив перемогу в поєдинку з болгарською командою, а в третій грі розгромив представника Македонії.
- Далі на зборі "гірники" зіграють зі словацьким "Слованом" (3 лютого) та грузинським "Локомотивом" (5 лютого).
- Відновити сезон "Шахтарю" належить 13 лютого матчем УПЛ. А 18 лютого "гірники" проведуть першу зустріч з "Маккабі" в плей-офф Ліги Європи.
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