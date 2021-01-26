"Гірники" здобули розгромну перемогу в матчі проти "Сілекса".

Донецький "Шахтар" у заключному матчі на першому підготовчому зборі в Туреччині зустрічався з представником Північної Македонії "Сілексом".

Поєдинок завершився розгромною перемогою "Шахтаря". "Гірники" пропустили першими, але після перерви відправили у ворота суперника чотири м'ячі.

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"Шахтар" - "Сілекс" - 4:1

Голи: Патрік (55), Корнієнко (65), Степаненко (68), Додо (90) - Тантуровскі (42)

"Шахтар" (1-й тайм): Пятов, Матвієнко, Хочолава, Вітао, Болбат, Майкон, Маркос Антоніо, Соломон, Марлос, Мудрик, Мораєс

"Шахтар" (2-й тайм): Трубін, Корнієнко (Сіпріано, 79), Кривцов, Бондар, Додо, Степаненко, Алан Патрік, Тете, Судаков, Фернандо, Дентіньо

Підготовка "Шахтаря" до другої частини сезону: що потрібно знати

"Шахтар" 17 січня вирушив на перший зимовий збір до Туреччини. Другий збір також пройде в Туреччині з 29 січня по 5 лютого.

У першому контрольному матчі "Шахтар" не зумів обіграти польський клуб, а потім втратив перемогу в поєдинку з болгарською командою.

"Шахтар" також повинен був зіграти з "Марібором", але матч скасували "з метою безпеки".

Відновити сезон "Шахтарю" належить 13 лютого матчем УПЛ. А 18 лютого "гірники" проведуть першу зустріч з "Маккабі" в плей-офф Ліги Європи.

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Автор: Антон Дудар