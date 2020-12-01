Луїш Каштру заявив, що перший тайм був не таким, як він того хотів.

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру прокоментував перемогу свого клубу над мадридським "Реалом" в груповому етапі Ліги чемпіонів.

Головного тренера "Шахтаря" цитує офіційний сайт УЄФА.

"Ми прекрасно знали, що "Реал" гратиме на перемогу. Якби ми програли, тоді було б дуже складно. Спочатку ми намагалися блокувати фланги і контролювати "повітря" при можливих подачах із флангів. На щастя, все пройшло добре", - заявив Каштру.

Також він заявив, що перший тайм був не таким, як він того хотів.

"Ми неправильно займали деякі позиції і помилялися. У перерві постаралися це підкоригувати. Створили кілька моментів, які призвели до голів. Крім того, нейтралізували моменти "Реала". Це показує, що секретів у футболі немає. Ми були кращі в трьох із чотирьох таймів проти "Реала". Вони мали перевагу тільки сьогодні в першій половині гри", - додав тренер.

"Шахтар" - "Реал": підсумки матчу

Після п'ятого туру Ліги чемпіонів в активі "Шахтаря" 7 очок, у "Реала" - 7. Але "Шахтар" займає другу сходинку в таблиці за рахунок переваги особистих зустрічей.

У матчі першого кола "Шахтар" обіграв "Реал" в Мадриді з рахунком 3:2.

УНІАН вів онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Реал".

Заключний матч шостого туру Ліги чемпіонів "Шахтар" проведе на виїзді проти міланського "Інтера". Зустріч пройде 9 грудня.

Дентіньо вдруге в кар'єрі забив у Лізі чемпіонів. У перший раз він також забив "Реалу", це сталося в сезоні 2015-2016.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора