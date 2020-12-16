CAS зареєстрував апеляційну заяву УАФ.

Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) зареєстрував апеляцію Української Асоціації футболу (УАФ) з приводу технічної поразки для збірної України за матч Ліги націй зі Швейцарією.

Про це повідомляється на офіційному сайті CAS.

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У своїй апеляції УАФ вимагає скасування рішення про технічну поразку. Українська сторона хоче, щоб воно було переглянуте на користь перегравання матчу або проведення жеребкування, яке визначило б результат зустрічі.

Дата розгляду апеляції поки не визначена.

В даний момент сторони обмінюються письмовими показаннями по даній справі, а найближчими днями буде призначений склад комісії.

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Автор: Антон Дудар