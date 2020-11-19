Андрій П'ятов не бачив причин для скасування матчу Ліги націй.

Голкіпер збірної України Андрій Пятов поділився своєю думкою щодо скасування матчу Ліги націй 2020-2021 проти збірної Швейцарії.

В Instagram Пятов висловив думку, що гра повинна відбутися.

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"Поділюся суб'єктивним баченням ситуації по грі зі Швейцарією. Все повинно вирішуватися на футбольному полі, а не в лабораторіях. Так, 2020 рік вчить нас жити в повній невизначеності. Так, дійсно склад нашої збірної вірус урізав з кожним матчем. Але для гри зі збірною Швейцарією гравців вистачало, плюс були викликані хлопці з молодіжки", - зазначив Пятов.

Він підкреслив, що вагомих причин для скасування матчу не було:

"Вся команда хотіла грати. Не бачу вагомої причини, через яку би потрібно було йти на такі крайні заходи, як скасування матчу. Навіть у день матчу вся команда налаштовувалася на гру о 21.45. Тільки близько 18.00 ми вже точно зрозуміли, що спроби провести матч не увінчалися успіхом".

"Тести, зроблені в Україні, також підтвердили мої думки. Умовно позитивні тести Кривцова і Мораєса не підтвердилися. Радий, що хлопці здорові. Чекаємо остаточного вердикту від УЄФА", - також сказав воротар.

Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне

Збірна України вже повернулася зі Швейцарії і пройшла ще одне тестування на коронавірус, результати якого стали відомі раніше.

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Автор: Антон Дудар