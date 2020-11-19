Голкіпер збірної України Андрій Пятов поділився своєю думкою щодо скасування матчу Ліги націй 2020-2021 проти збірної Швейцарії.
В Instagram Пятов висловив думку, що гра повинна відбутися.
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"Поділюся суб'єктивним баченням ситуації по грі зі Швейцарією. Все повинно вирішуватися на футбольному полі, а не в лабораторіях. Так, 2020 рік вчить нас жити в повній невизначеності. Так, дійсно склад нашої збірної вірус урізав з кожним матчем. Але для гри зі збірною Швейцарією гравців вистачало, плюс були викликані хлопці з молодіжки", - зазначив Пятов.
Він підкреслив, що вагомих причин для скасування матчу не було:
"Вся команда хотіла грати. Не бачу вагомої причини, через яку би потрібно було йти на такі крайні заходи, як скасування матчу. Навіть у день матчу вся команда налаштовувалася на гру о 21.45. Тільки близько 18.00 ми вже точно зрозуміли, що спроби провести матч не увінчалися успіхом".
"Тести, зроблені в Україні, також підтвердили мої думки. Умовно позитивні тести Кривцова і Мораєса не підтвердилися. Радий, що хлопці здорові. Чекаємо остаточного вердикту від УЄФА", - також сказав воротар.
Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне
- Напередодні матчу COVID-19 був виявлений у тестах польових гравців Едуарда Соболя та Євгена Макаренка, а також воротаря Дмитра Різника. Вранці 17 листопада були отримані результати нових тестів - ще у трьох футболістів і одного з тренерів вони виявилися позитивними.
- Головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося.
- У підсумку матч Швейцарія - Україна був офіційно скасований.
- В УЄФА заявили, що збірна України не зможе виставити інший склад для проведення матчу.
- Рішення про подальшу долю поєдинку прийматиме УЄФА. За словами української сторони, існує три варіанти: перенесення матчу на більш пізній термін, технічна поразка для однієї з команд, якщо УЄФА вважатиме її винною у зриві гри, або ж проведення жеребкування, яке визначить результат матчу (1:0, 0:0 або 0:1). У Швейцарії заявили, що перенесення матчу на 2021 рік неможливе.
- Стало відомо, що УАФ подасть протест, якщо збірній України присудять технічну поразку.
- 18 листопада в УАФ заявили, що не бачать провини збірної України у скасуванні матчу.
- Матч Швейцарія - Україна є вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А, так як в України в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3.
- Збірна України вже повернулася зі Швейцарії і пройшла ще одне тестування на коронавірус, результати якого стали відомі раніше.
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