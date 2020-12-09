Українська асоціація футболу подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS) у справі про технічну поразку для збірної України за матч Ліги націй зі Швейцарією.
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Відзначається, що заяву на апеляцію вже відправлено в CAS.
Крім юристів УАФ, для захисту інтересів української збірної були також залучені фахівці в галузі спортивного права з юридичних компаній Іспанії та Швейцарії, а також представники Асоціації правників України.
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"Позиція УАФ була однозначною ще до отримання повного тексту документа - ми будемо оскаржувати рішення Апеляційного комітету УЄФА в Лозанні, адже вважаємо, що не всім нашим аргументам було надано належну оцінку при розгляді справи", - підкреслив генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.
Технічна поразка збірної України: головне
- Через декілька випадків коронавірусу у збірній України перед грою зі Швейцарією головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося. Привезти на гру іншу команду українська збірна не змогла.
- У підсумку матч Швейцарія - Україна був офіційно скасований.
- 18 листопада в УАФ заявили, що не бачать провини збірної України у скасуванні матчу. Водночас у Швейцарії чекали рішення УЄФА на свою користь.
- У збірній України заявили, що до делегації команди в Швейцарії ставилися "як до прокажених".
- 25 листопада УЄФА присудив технічну поразку збірній України.
- Матч Швейцарія - Україна був вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А, так як в України було в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3. Тепер швейцарці вийшли на третє місце, а збірна України покинула елітний дивізіон турніру.
- Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував рішення УЄФА.
- Стала відома причина, через яку технічну поразку за матч присудили збірній України.
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