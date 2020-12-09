Українська асоціація футболу оскаржить поразку за матч Ліги націй проти Швейцарії.

Українська асоціація футболу подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS) у справі про технічну поразку для збірної України за матч Ліги націй зі Швейцарією.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Відзначається, що заяву на апеляцію вже відправлено в CAS.

Крім юристів УАФ, для захисту інтересів української збірної були також залучені фахівці в галузі спортивного права з юридичних компаній Іспанії та Швейцарії, а також представники Асоціації правників України.

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"Позиція УАФ була однозначною ще до отримання повного тексту документа - ми будемо оскаржувати рішення Апеляційного комітету УЄФА в Лозанні, адже вважаємо, що не всім нашим аргументам було надано належну оцінку при розгляді справи", - підкреслив генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

Технічна поразка збірної України: головне

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Автор: Антон Дудар