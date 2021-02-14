За 90 хвилин міланці жодного разу не вдарили в отвір воріт.

В рамках 22-го туру Серії А "Мілан" на виїзді програв "Спеції" з рахунком 2:0.

Обидва голи були забиті в другому таймі. В останніх 5 матчах це вже третя поразка для "Мілану".

18 лютого підопічним Піолі належить зіграти матч на виїзді проти "Црвени Звезди" у Лізі Європи. А вже 21 лютого відбудеться міланське дербі з "Інтером", де поміряються силами лідери Італії.

Чемпіонат Італії, 22-й тур

"Спеція" - "Мілан" 2:0

Голи: Маджоре 56, С. Бастоні 67

"Спеція": Проведель, Віньялі, Ерліч, Ісмаїлі, С. Бастоні, Естевес, М. Річчі, Маджоре (Акампора, 83), Сапонара, Агудело, Г'ясі

"Мілан": Д.Доннарумма, Далот, К'єр (Томорі, 65), Романьолі, Ернандес, Беннасер (Мейте, 64), Кессі, Салемакерс (Кастільєхо, 83), Чалханоглу (Хауге, 83), Леау (Манджукіч, 64), Ібрагімовіч

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Серія А: положення команд

Після 22 тура "Мілан" зберігає лідерство в Серії А. У команди Стефано Піолі - 49 очків, на 2 більше, ніж у "Інтера", який посідає другу сходинку. Але "нерадзуррі" мають матч в запасі.

"Наполі" та "Ювентус" мають 40 і 42 очки відповідно. Проте обидві команди мають матч в запасі між собою.

"Спеція" піднялася на 14 місце. У них 24 очки після 22 турів.

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Автор: Будрін Артем