Головний тренер "Динамо" підкреслив, що команді не вистачало останнього пасу.

Головний тренер "Динамо" Київ Мірча Луческу підбив підсумки після поразки від "Барселони" в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Слова румунського фахівця наводить офіційний сайт "Динамо".

"Перший тайм ми провели краще, мали кілька шансів. При більшій частці удачі могли забити. Але в другому таймі "Барселона" показала свій рівень. Була різниця в якості, техніці, швидкості мислення, швидкості руху і комбінаціях. Після першого пропущеного м'яча ми опустили руки і незрозуміло чому кинули грати", - зазначив Луческу.

Румун також підкреслив, що "дуже незадоволений" тим, що в рідкісних контратаках, які були у "Динамо", був відсутній останній пас.

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"Молоді гравці "Барселони", майбутнє цієї команди, переграли нас. Вони були дуже мобільні, грали з дуже великим бажанням, їх неможливо було зупинити. Можливо, і удача була на їхньому боці, адже перший удар у площину воріт закінчився голом. А після другого голу, пропущеного внаслідок кутового, ми більше не грали і допустили багато помилок. Найбільше мене засмутило те, що ми програвали єдиноборства гравцям "Барселони", - сказав Луческу.

На думку тренера "Динамо", арбітр повинен був ставити пенальті за фол на Беньяміні Вербічі в штрафній "Барселони":

"У мене багатий досвід і я знаю, що в таких іграх судді зазвичай приймають сторону найсильнішої команди. Я вважаю, що це пенальті. І в Барселоні не дали пенальті на Буяльському, і сьогодні на Вербичі. Навіть не ображаюся на це, тому що знаю, що судді іноді приймають сторону великих команд. Це не новина".

Він зазначив, що перемога "Барселони" закономірна, проте підкреслив: "Мені не сподобалося, що ми програли з таким великим рахунком".

Також Луческу прокоментував те, що "Динамо" позбулося шансів на плей-офф ЛЧ:

"З самого початку було дуже складно на щось розраховувати в групі з "Барселоною" і "Ювентусом". Для мене було зрозуміло, що ми будемо боротися за євровесну".

"Динамо" - "Барселона": підсумки матчу

"Динамо" програло "Барселоні" з рахунком 0:4. Кияни зазнали третьої поразки в чотирьох турах при одній нічиїй.

Кияни втратили шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. У "Динамо", як і у "Ференцвароша" - по 1 очку, "Барселона" набрала 12 очок, "Ювентус" - 9.

Кияни в четвертому поспіль матчі ЛЧ пропустили як мінімум два голи.

В рамках першого кола "Динамо" також програло "Барселоні" (1:2).

У 5-му турі "Динамо" на виїзді зіграє з "Ювентусом". Матч пройде 2 грудня.

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Автор: Антон Дудар