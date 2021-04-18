В УЄФА планують дискваліфікувати клуби і гравців, які захочуть брати участь у Суперлізі.

УЄФА виступив з офіційною заявою щодо можливого створення в Європі закритої Суперліги за участю топ-клубів.

Заява була опублікована на офіційному сайті УЄФА. Зазначається, що його підтримали національні асоціації та ліги Англії, Іспанії та Італії.

"Ми отримали інформацію, що деякі англійські, іспанські та італійські клуби, можливо, планують оголосити про створення закритої так званої Суперліги. Ми хочемо підкреслити, що якщо це станеться, то ми (УЄФА, національні асоціації Англії, Італії та Іспанії, а також всі асоціації ФІФА та УЄФА, - Прим.) не припинимо спільних зусиль, щоб зупинити цей цинічний проект, заснований на особистій вигоді кількох клубів, в той час як суспільству більш ніж коли-небудь потрібна солідарність", - йдеться в заяві.

У Європейському футбольному союзі підкреслили, що розглянуть всі доступні заходи на юридичних і спортивних рівнях, "щоб запобігти" цьому проекту.

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Також наголошується, що всі клуби, які захочуть брати участь в Суперлізі, "будуть дискваліфіковані і не зможуть виступати в будь-яких інших турнірах на національному, європейському або світовому рівні, а їх футболістам може бути заборонено виступати за національні збірні".

"Ми дякуємо клубам інших країн, особливо французьким та німецьким, які відмовилися від участі в цьому проекті. Закликаємо всіх шанувальників футболу, вболівальників і політиків приєднатися до нас у боротьбі проти подібного проекту, якщо буде оголошено про його запуск. Наполегливому користолюбству небагатьох пора покласти край. Всьому є межа", - підсумували в УЄФА.

Можливе створення Суперліги: що відомо

18 квітня The New York Times повідомила про те, що як мінімум 12 клубів досягли принципової згоди щодо заснування Суперліги. Це англійські "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" та "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" та "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер".

У той же час німецькі "Баварія" і "Боруссія" Дортмунд, а також французький ПСЖ відмовилися приєднатися до Суперліги.

Раньше ФІФА заявила, що не визнає Суперлігу і буде дискваліфікувати клуби і гравців, які братимуть участь в ній.

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Автор: Антон Дудар