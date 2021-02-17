Ігор Суркіс висловив думку, що в топ-трійці тренерів повинен був опинитися Луїш Каштру.

Президент "Динамо" Київ Ігор Суркіс виступив з критикою церемонії "Футбольні зірки України-2020".

Слова Суркіса наводить сайт телеканалів "Футбол 1,2,3".

Зокрема, Суркіс заявив, що до трійки найкращих тренерів року в Україні не повинен був потрапити наставник "Динамо" Мірча Луческу.

"Мені незрозуміло, яким чином в список найкращих тренерів потрапив Мірча Луческу. Я вам прямо кажу. Він прийняв команду у другому півріччі, а нагороду давали за цілий 2020 рік. Як туди не потрапив тренер "Шахтаря", мені теж незрозуміло. Ми ж повинні називати речі своїми іменами", - сказав Суркіс.

"Для мене найкращий тренер - це мій тренер. Але якщо мене запитають, хто сьогодні приніс більше очок в скарбничку України, я відповім, що донецький "Шахтар". Так, ми в цьому році багато очок в скарбничку внесли. Хто потрапив до півфіналу Ліги Європи? Донецький "Шахтар". Моя думка, що тренер "Шахтаря" повинен був претендувати на місце в трійці номінантів, а він навіть у трійку не потрапив", - додав президент "Динамо".

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Також Суркіс висловився на адресу Української Асоціації футболу, яка організувала церемонію:

"Спочатку була комедійною ця церемонія, скажу вам відверто. Починаючи від кандидатів, які вибиралися і закінчуючи тим, як вона проходила. Зазвичай церемонія транслюється, вболівальники можуть подивитися. Таке враження, що це все робилося для самих себе. Сьогодні ж не можна критикувати нашу доблесну асоціацію футболу. Вони ж штрафують мене, у мене вже скоро гроші закінчаться. Такі речі мені незрозумілі".

"Футбольні зірки України-2020": що потрібно знати

Церемонія вручення премії "Футбольні зірки України-2020" відбулася в п'ятий раз. Вона пройшла 15 лютого в онлайн-форматі.

Найкращим тренером України був визнаний наставник "Зорі" Віктор Скрипник, який обійшов Мірчу Луческу і головного тренера "Десни" Олександра Рябоконя. Водночас найкращим українським тренером, що працює за кордоном, назвали Сергія Реброва ("Ференцварош").

Найкращим футболістом, виступаючим в Україні, був визнаний динамівець Віктор Циганков, а найкращим українцем-легіонером - Руслан Малиновський з "Аталанти".

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Автор: Антон Дудар