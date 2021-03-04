Тайсон заявив, що Україна назавжди залишиться в його житті.

Бразильський півзахисник "Шахтаря" Тайсон опублікував в мережі пост з трофеями від Української Асоціації футболу і теплими словами на адресу України.

"11 років в країні, яка прийняла мене, яка зробила мене кращим і дозволила досягти високого рівня в моїй професії. Я дякую вам за вашу прихильність до мене. Можете бути впевнені: ви назавжди залишитеся в моєму житті. Спасибі велике. Я люблю тебе, Україно", - написав Тайсон.

На фото Тайсон тримає трофеї премії "Футбольні зірки України-2020" за перемогу в номінації "Найкращий футболіст-легіонер, який грає в Україні", а також за потрапляння в символічну збірну серед чоловіків.

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Тайсон: кар'єра в Україні

Тайсон переїхав в Україну в 2010 році після трансферу в "Металіст". У 2013-му році він перейшов в "Шахтар" за 16 мільйонів євро.

За "гірників" бразилець провів 296 матчів, в яких забив 55 голів. З донецького клубу він викликався до збірної Бразилії, за яку провів 7 матчів і забив 1 гол.

З "Металістом" Тайсон двічі ставав бронзовим призером УПЛ, а з "Шахтарем" шість разів виграв золоті медалі, 5 разів - Кубок України і 4 рази - Суперкубок.

Контракт Тайсона з "Шахтарем" закінчиться влітку цього року. У жовтні 2020-го 33-річний бразилець заявив, що не буде продовжувати контракт з "гірниками".

Влітку 2019 року Тайсона намагалася підписати "Рома", бразилець тиснув на "Шахтар" через соцмережі, проте донецький клуб не відпустив гравця, пояснивши це тим, що римський клуб не був готовий заплатити 30 мільйонів відступних.

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Автор: Антон Дудар