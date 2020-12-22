Контракт Тайсона з Шахтарем розрахований до літа / фото ФК Шахтар

Півзахисник "Шахтаря" Тайсон заявив, що наступного літа хоче перейти в бразильський "Інтернасьональ".

Про це повідомляє uol.com.br.

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Тайсон 22 грудня відвідав тренування "Інтернасьоналя" і дав коментар, в якому підкреслив, що планує відпрацювати до кінця свій контракт з "Шахтарем", а влітку повернутися на батьківщину.

"Моє бажання - повернутися в "Інтернасьональ". Але це залежить не тільки від мене, це залежить від майбутніх переговорів. Мій менеджер і юріст поговорять з представниками бразильського клубу. У мене ще п'ять місяців за контрактом з "Шахтарем", і в січні я повернуся в клуб, щоб дограти там сезон. Я також збираюся поговорити з людьми з донецького клубу, щоб дізнатися всю ситуацію", - сказав Тайсон.

Він також підкреслив, що перехід в "Інтернасьональ" є для нього пріоритетним варіантом.

"Вболівальники "Інтернасьоналя" можуть бути спокійними. Пропозиції надходять і від інших команд, але моїм пріоритетом завжди буде "Інтернасьональ". У мене ще п'ять місяців контракту з "Шахтарем", але я хочу повернутися", - сказав Тайсон.

Джерело зазначає, що "Інтернасьональ" зацікавлений у трансфері Тайсона і спробує домовитися з "Шахтарем" про трансфер гравця вже взимку.

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Автор: Антон Дудар