Тайсон хоче повернутися до Бразилії після закінчення контракту з "Шахтарем".

Півзахисник "Шахтаря" Тайсон заявив, що наступного літа хоче перейти в бразильський "Інтернасьональ".

Про це повідомляє uol.com.br.

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Тайсон 22 грудня відвідав тренування "Інтернасьоналя" і дав коментар, в якому підкреслив, що планує відпрацювати до кінця свій контракт з "Шахтарем", а влітку повернутися на батьківщину.

"Моє бажання - повернутися в "Інтернасьональ". Але це залежить не тільки від мене, це залежить від майбутніх переговорів. Мій менеджер і юріст поговорять з представниками бразильського клубу. У мене ще п'ять місяців за контрактом з "Шахтарем", і в січні я повернуся в клуб, щоб дограти там сезон. Я також збираюся поговорити з людьми з донецького клубу, щоб дізнатися всю ситуацію", - сказав Тайсон.

Він також підкреслив, що перехід в "Інтернасьональ" є для нього пріоритетним варіантом.

"Вболівальники "Інтернасьоналя" можуть бути спокійними. Пропозиції надходять і від інших команд, але моїм пріоритетом завжди буде "Інтернасьональ". У мене ще п'ять місяців контракту з "Шахтарем", але я хочу повернутися", - сказав Тайсон.

Джерело зазначає, що "Інтернасьональ" зацікавлений у трансфері Тайсона і спробує домовитися з "Шахтарем" про трансфер гравця вже взимку.

Трансфер Тайсона: головне

Контракт 32-річного плеймейкера з донеччанами закінчується влітку 2021 року.

В жовтні Тайсон заявив, що не буде продовжувати контракт з "Шахтарем", і почав переговори з "Інтернасьоналем".

Влітку 2019 року Тайсона намагалася підписати "Рома", бразилець тиснув на "Шахтар" через соцмережі, проте донецький клуб не відпустив гравця, пояснивши це тим, що римський клуб не був готовий заплатити 30 мільйонів відступних.

Тайсон виступає за "Шахтар" з 2013 року і довгий час він був капітаном команди. У донецький клуб хавбек перейшов з "Металіста". У складі "Шахтаря" бразилець став шестиразовим чемпіоном України, п'ятикратним володарем Кубка України, а також чотири рази вигравав Суперкубок країни.

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Автор: Антон Дудар