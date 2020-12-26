Заради переходу в "Аталанту" Віктор Коваленко відмовив "Ромі".

Півзахисник "Шахтаря" і збірної України Віктор Коваленко незабаром перейде в італійську "Аталанту".

Як повідомляє todofichajes.com, "Аталанта" може оголосити про перехід Коваленка вже в перших числах січня і не чекати літа, коли гравець стане вільним агентом.

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У такому випадку "Шахтар" отримає за свого вихованця не більше ніж 4,5 мільйона євро.

За інформацією tuttoatalanta.com, в послугах Коваленка також була зацікавлена "Рома", яку очолює екс-тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека. Однак півзахисник відмовив римлянам і вирішив приєднатися до українця Руслана Малиновського в "Аталанті".

Віктор Коваленко: кар'єра в "Шахтарі"

24-річний Коваленко є вихованцем "Шахтаря" і дебютував за "гірників" 17 жовтня 2014 року. Всього на його рахунку 200 матчів і 32 голи у складі "гірників".

З "Шахтарем" Коваленко чотири рази ставав чемпіоном України, чотири рази виграв Кубок України і двічі - Суперкубок.

У поточному сезоні в активі півзахисника 4 голи в 11 матчах за "гірників" у всіх турнірах.

У складі збірної України Коваленко провів 26 матчів.

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Автор: Антон Дудар