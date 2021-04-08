Українці здобули другу перемогу у поточному відбірковому циклі.

Збірна України з футзалу провела свій черговий матч у кваліфікації на чемпіонат Європи-2022.

"Жовто-сині" в Запоріжжі при порожніх трибунах знищили команду Данії.

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Незважаючи на такий розгромний рахунок, початок гри для підопічних Олександра Косенка вийшов складним: Данія провела декілька неприємних атак і змусила понервувати вболівальників України.

Проте в другому таймі "жовто-сині" упіймали кураж й не залишили шансів супернику.

8 квітня, збірна України проведе ще один поєдинок проти Данії на цьому ж паркеті, проте вже будучи номінальним господарем. Стартовий свисток прозвучить о 19:00.

Данія - Україна - 2:6

Голи: Фальк, 6, Журба, 40 (авт.) - Педяш, 5, Вейс, 17 (авт.), Абакшин, 21, 26, Фаренюк, 38, 39

Збірна України у відборі на Євро-2022 з футзалу: що потрібно знати

Збірна України веде боротьбу за путівку на чемпіонат Європи в одній групі з командами Хорватії, Данії та Албанії. Українці проведуть по два матчі з кожним суперником.

Раніше українці розгромили збірну Албанії, а також програли хорватам на виїзді. Потім хорвати перемогли українців ще раз - в Запоріжжі при порожніх трибунах.

Після чотирьох матчів Україна посідає друге місце в групі (6 очок в 4 матчах). Хорватія (15 очок в 5 іграх) вже гарантувала собі путівку на Євро.

Згідно з регламентом, у фінальний турнір вийдуть вісім переможців груп, шість найкращих других місць, а також переможець стикових матчів між двома найгіршими другими командами.

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Автор: Будрін Артем