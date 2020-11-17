Команда Русланя Ротаня у своїй відбірковій групі посіла лише третє місце.

Молодіжна збірна України в заключному матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2021 розгромила однолітків з Північної Ірландії.

Зустріч пройшла на стадіоні "Колос" в Ковалівці і завершилася перемогою українців з рахунком 3:0.

У складі нашої збірної відзначилися Владислав Бабогло, Євген Ісаєнко та Микола Кухаревич.

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Відзначимо, що збірна України втратила шанси вийти на Євро-2021 за два тури до фінішу кваліфікації.

Україна U-21 - Північна Ірландія U-21 - 3:0

Голи: Бабогло, 68, Ісаєнко, 70, Кухаревич, 74

Україна U-21: Трубін, Дубінчак (Кравчук, 78), Снурніцин, Бабогло, Якимець, Вантух, Бражко (Білошевський, 87), Ярмолюк (Михайленко, 90), Ісаєнко, Шевцов (Стецьков, 46), Кухаревич (Кравчук, 87)

Молодіжна збірна України у відборі на Євро-2021: що потрібно знати

Збірна України виступала в одній групі з командами Данії, Румунії, Фінляндії, Північної Ірландії та Мальти.

За два тури до фінішу кваліфікації українці поступилися Північній Ірландії, через що достроково втратили шанси на вихід на Євро-2021.

За підсумками кваліфікації Україна в десяти матчах набрала 16 очок (5 перемог, 1 нічия і 4 поразки) і фінішувала на 3-му місці у своїй відбірковій групі, поступившись Данії (25 очок в 9 іграх) і Румунія (19 очок в 9 іграх).

На Євро U-21 виходять переможці груп, а також найкращі другі місця.

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Автор: Антон Дудар