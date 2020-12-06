"Динамо" і "Шахтар" здобули перемоги, "Десна" вийшла на третє місце.

5 та 6 грудня відбулися матчі 12-го туру чемпіонату України з футболу.

Лідери турніру "Динамо" і "Шахтар" здобули різні перемоги. Кияни більше тайму провели в меншості після вилучення воротаря, але змогли обіграти "Маріуполь". "Шахтар" не зазнав проблем у поєдинку з "Минаєм", розгромивши суперника.

На третє місце в таблиці вийшла "Десна", яка обіграла "Ворсклу", змістивши полтавців з цієї позиції.

Результати матчів

"Львів" - "Інгулець" - 1:1

Голи: Бартулович (41, з пенальті) - Сабіно (45+2)

"Шахтар" - "Минай" - 5:1

Голи: Допілка, 20 (автогол), Фернандо, 21, Соломон, 30, Матвієнко, 49, Лопирьонок, 73 (автогол) - Нурієв, 35

ФК "Маріуполь" - "Динамо" - 1:2

Голи: Топалов, 90+3 - Гармаш, 6, Циганков, 77

"Олімпік" - "Рух" - 3:1

Голи: Шахаб, 8, 62, Беніто, 24 - Кондраков, 68

"Десна" - "Ворскла" - 1:0

Гол: Дегтярьов, 90+4

"Зоря"- "Дніпро-1" - 3:1

Голи: Громов, 52, 73, Іванисеня, 84 - Назаренко, 90

"Колос" - "Олександрія" - 1:1

Голи: Селезньов, 26 (з пенальті) - Шастал, 53

Турнірна таблиця

Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі

Новий сезон в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 15 травня. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Олімпіка" Шахаб Захеді, на рахунку якого 8 голів.

Матчі "Львів" - "Минай" і "Олімпік" - "Зоря" були перенесені через коронавірус.

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Автор: Антон Дудар