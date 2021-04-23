Всі три голи львів'яни забили, граючи в більшості.

У стартовому матчі 23-го туру Української Прем'єр-Ліги "Маріуполь" у Харкові приймав "Рух".

Ключовий епізод матчу стався на 65-й хвилині - господарі залишилися в меншості - арбітр вилучив Сергія Чоботенка і призначив пенальті. Одинадцятиметровий у "Руху" реалізував Юрій Климчук.

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Через десять хвилин Андрій Борячук, який заробив пенальті, відзначився сам, а в кінцівці Василь Рунич довів рахунок до розгромного.

"Рух" набрав 20 очок і піднявся з останнього місця в УПЛ на 12-е. При цьому львів'яни ще мають матч у запасі. У "Маріуполя" - 22 очки і дев'ята позиція.

"Маріуполь" - " Рух " - 0:3

Голи: Климчук, 67 (з пенальті), Борячук, 76, Рунич, 88

"Маріуполь": Гальчук, Меліченко (Кірюханцев, 56), Чоботенко, Биков, Стасюк, Чех, Мішнєв, Бондаренко (Горбунов, 77), Танковський, Топалов, Очеретько (Кащук, 68).

"Рух": Бандура, Гагун, Білий, Стаменкович, Мисик, Мартинюк, Карасюк, Бойчук (Рунич, 86), Кухарук (Копина, 86), Климчук (Притула, 74), Кондраков (Борячук, 58).

Попередження: Биков - Мартинюк, Бойчук, Мисик

Вилучення: Чоботенко, 65

Українська Прем'єр-ліга: 23-й тур

Поєдинки 23-го туру УПЛ проходять з 23 по 25 квітня: де і коли дивитися матчі.

За підсумками цього туру "Динамо" може достроково завоювати чемпіонський титул, якщо обіграє "Інгулець".

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Автор: Антон Дудар