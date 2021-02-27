Перекладач донецького клубу доносив слова Луїша Каштру журналістам російською.

Омбудсмен з захисту державної мови України Тарас Кремінь заявив про порушення футбольним клубом "Шахтар" закону про мову, позаяк прес-конференція відбувалася з перекладом на російську мову.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Проведення спортивних змагань обов'язкові з застосуванням державної мови. Ця норма закону набула чинності ще тогоріч. Тому щодо інциденту, який стався на матчі "Львова" та "Колосу", я склав звернення до президента УАФ Андрія Павелка. Але до кінця незрозуміло, що відбулося", - сказав Кремінь.

"Нещодавно проводилася прес-конференція "Шахтаря" з перекладом на російську мову. Це теж порушення. Закон не передбачає перекладу недержавною мовою без згоди сторін. Тренери можуть виступати різними мовами, але ви, як громадянин України, маєте право на отримання інформації та послуг державною мовою", - додав високопосадовець.

"Український спорт має бути україномовним за замовчуванням. Тому судді мають спілкуватися українською мовою. Принаймні, за цим фактом було звернення тренера "Львову". Про інші такі повідомлення нам невідомо", - завершив Кремінь.

Нагадаємо, нещодавно головний арбітр під час матчу УПЛ Віктор Копієвський показав головному тренеру ФК "Львів" Віталію Шумському жовту картку після того, як наставник сказав резервному арбітру Миколі Кривоносову, щоб той розмовляв українською мовою.

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Автор: Будрін Артем