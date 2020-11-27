Ольга Янчук і Жерсон Родрігес стали батьками.

В української тенісистки і нападника "Динамо" Жерсона Родрігеса народився син.

Радісна подія в родині спортсменів сталася 27 листопада.

Про це Янчук повідомила в Instagram.

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Хлопчик народився з вагою 3,660 кг і з ростом 53 см.

"Найкращий день у моєму житті", - підписала тенісистка фото.

Варто відзначити, що у Родрігеса це друга дитина. Футболіст вже виховує сина, якому скоро виповниться два роки.

Про стосунки Янчук і Родрігеса стало відомо влітку цього року.

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Автор: Антон Дудар