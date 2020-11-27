Жерсон Родрігес та Ольга Янчук / фото Instagram
В української тенісистки і нападника "Динамо" Жерсона Родрігеса народився син.
Радісна подія в родині спортсменів сталася 27 листопада.
Про це Янчук повідомила в Instagram.
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Хлопчик народився з вагою 3,660 кг і з ростом 53 см.
"Найкращий день у моєму житті", - підписала тенісистка фото.
Варто відзначити, що у Родрігеса це друга дитина. Футболіст вже виховує сина, якому скоро виповниться два роки.
Про стосунки Янчук і Родрігеса стало відомо влітку цього року.
instagram.com/olgaianchuk
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