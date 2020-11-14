Великобританія хоче самостійно прийняти чемпіонат Європи з футболу в 2021 році.
Про це повідомляє Daily Mail.
За інформацією видання, Футбольна асоціація Англії (FA) вже веде переговори з УЄФА з цього питання.
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План А УЄФА як і раніше передбачає проведення турніру в дванадцяти різних країнах, однак у зв'язку з пандемією коронавірусу в організації вивчають альтернативні варіанти, одним з яких є проведення турніру тільки у Великобританії.
У FA від коментарів відмовилися, проте відразу кілька джерел в організації, а також зі штаб-квартири УЄФА анонімно підтвердили виданню, що переговори дійсно ведуться.
У FA впевнені, що турнір у Великобританії вдасться організувати зі значною кількістю вболівальників. Зокрема, одним з варіантів є проведення обов'язкового тестування для фанатів в день гри в спеціальних центрах, розташованих на відстані півтора кілометра до арени.
Відзначимо, що на Євро-2020 пробилися відразу три країни, що входять до складу Великобританії - Анлія, Уельс і Шотландія.
Євро-2020: що потрібно знати
- Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020".
- У 2021 році турнір повинен стартувати 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.
- В УЄФА раніше розповіли про можливості проведення Євро-2020 в одній країні.
- У турнірі візьмуть участь 24 збірні. Оновлений календар турніру опублікований на офіційному сайті УЄФА.
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