Відбірний турнір розпочнеться у березні 2021 року.

У швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування кваліфікаційного раунду Євро-2023 U-21.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

53 молодіжних збірних будуть змагатись за 14 місць у фінальній частині Євро-2023, який пройде у Румунії та Грузії. Ці збірні на правах країн-господарів автоматично потрапляють на турнір. Участь у чемпіонаті Європи зможуть брати гравці, народжені не раніше 1 січня 2000 року.

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Збірна України U-21 потрапила у групу H. Наша команда зіграє проти Франції, Сербії, Північної Македонії, Фарерських островів та Вірменії.

Результати жеребкування кваліфікації Євро-2023 (U-21):

Група A: Хорватія, Австрія, Норвегія, Фінляндія, Азербайджан, Естонія.

Група B: Німеччина, Польща, Ізраїль, Угорщина, Латвія, Сан-Марино.

Група C: Іспанія, Росія, Словаччина, Північна Ірландія, Литва, Мальта.

Група D: Португалія, Греція, Ісландія, Білорусь, Кіпр, Ліхтенштейн.

Група E: Нідерланди, Швейцарія, Болгарія, Уельс, Молдова, Гібралтар.

Група F: Італія, Швеція, Ірландія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Люксембург.

Група G: Англія, Чехія, Словенія, Албанія, Косово, Андорра.

Група H: Франція, Сербія, УКРАЇНА,Північна Македонія, Фарерські о-ви, Вірменія.

Група I: Данія, Бельгія, Туреччина, Шотландія, Казахстан.

У фінальну частину Євро-2023 (U-21) вийдуть дев'ять переможців груп. Найкраща команда серед других місць та чотири переможці плей-офф, в якому гратимуть вісім володарів других місць розіграють решту путівок.

Перші матчі відбірного турніру розпочнуться у березні 2021 року, а закінчаться у червні 2022.

Молодіжна збірна України у відборі на Євро-2021: що потрібно знати

Збірна України провалила завдання виходу на Євро-2021.

Підопічні Руслана Ротаня виступали в одній групі з командами Данії, Румунії, Фінляндії, Північної Ірландії та Мальти. Попри провальний виступ УАФ продовжило співпрацю з Русланом Ротанем.

За два тури до фінішу кваліфікації українці поступилися Північній Ірландії, через що достроково втратили шанси на вихід на Євро-2021.

За підсумками кваліфікації Україна в десяти матчах набрала 16 очок (5 перемог, 1 нічия і 4 поразки) і фінішувала на 3-му місці у своїй відбірковій групі, поступившись Данії (26) і Румунії (20). На Євро U-21 вийшли переможці груп, а також найкращі другі місця.

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Автор: Будрін Артем