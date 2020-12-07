За підсумками жеребкування відбіркового турніру чемпіонату світу-2022, який пройде в Катарі, своїх суперників дізналася збірна України.

Підопічні Андрія Шевченка потрапили до групи, яка складається з п'яти команд.

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"Жовто-сині" зіграють зі збірними Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини, а також Казахстану.

Зазначимо, що українська збірна перед жеребкуванням була у другому кошику.

Календар матчів збірної України буде відомий пізніше.

За підсумками жеребкування 55 збірних були розбиті на п'ять груп по шість збірних і п'ять груп по п'ять команд.

При жеребкуванні були розведені збірні України і Росії, Косово і Росії, Сербії і Косово, Боснії і Герцеговини і Косово, Іспанії та Гібралтару, а також Вірменії та Азербайджану.

Матчі групового етапу кваліфікації пройдуть з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Команди зіграють один проти одного вдома і на виїзді. Матчі плей-офф заплановані на березень 2022 року.

Всього від Європи на ЧС-2022 виступлять 13 збірних. Напряму на чемпіонат світу вийдуть 10 переможців груп. Команди, що посіли другі місця, а також дві збірні із загального рейтингу Ліги націй 2020-2021 потраплять до плей-оф. У стикових матчах буде розіграно ще 3 путівки.