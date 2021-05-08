УЄФА застосував санкції щодо клубів, які увійшли до Європейської Суперліги.
Про це стало відомо з заяви, яка розміщена на офіційному сайті УЄФА.
"В дусі примирення і на благо європейського футболу 9 з 12 клубів, які брали участь в так званому проекті Суперліги представили УЄФА "Декларацію про прихильність клубів", в якій викладено позицію клубів, включаючи їх зобов'язання щодо клубних турнірів УЄФА, а також щодо національних клубних змагань", - йдеться у зверненні.
"Ці 9 клубів визнають і погоджуються з тим, що проект Суперліги був помилкою, та просять вибачення перед вболівальниками, національними асоціаціями, національними лігами, іншими європейськими клубами та УЄФА", - додали чиновники.
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Подальші заходи покарань містять у собі:
1) кожен клуб беззастережно визнає і приймає обов'язковий характер Статуту УЄФА, буде брати участь у клубних турнірах УЄФА кожен сезон, в який клуб кваліфікується за спортивними досягненнями;
2) ці клуби повернуться до Європейської асоціації клубів, яка є єдиним представницьким органом клубів, визнаним УЄФА;
3) клуби зроблять всі кроки для припинення контактів з Суперлігою;
4) в якості жесту доброї волі зроблять пожертви на загальну суму €15 млн, яку буде використано на благо дітей, молоді та масового футболу в місцевих громадах по всій Європі, включаючи Великобританію;
5) будуть утримані 5% доходів, які вони отримали б від клубних турнірів УЄФА за один сезон, що будуть перерозподілені;
6) погоджуються на накладення значних штрафів, якщо вони хочуть брати участь в такому несанкціонованому змаганні (€100 млн) або якщо вони порушать будь-яке інше зобов'язання, яке вони взяли на себе в Декларації зобов'язань клубу (€50 млн);
Президент УЄФА Александер Чеферін підкреслив, що з трьома іншими клубами, які всіх підбурили до створення Суперліги та досі залишаються в ній, організація матиме окремий діалог.
На співпрацю з УЄФА пішли: "Арсенал", "Мілан", "Челсі", "Атлетіко", "Інтер", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхем".
Все ще із Суперліги не вийшли та ризикують натрапити на серйозні санкції "Реал", "Барселона" та "Ювентус".
Суперліга: провал проекту
- 19 квітня 12 топ-клубів Європи оголосили про створення Суперліги Європи. Це англійські "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" і "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" і "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер". Водночас "Баварія", "Боруссія" Д і ПСЖ відмовилися від участі.
- Було заявлено, що турнір розпочнеться в серпні і в ньому зіграють 20 клубів (15 клубів-засновників і 5 клубів, відібраних за підсумками виступів у сезоні). У форматі турніру передбачалися груповий етап і матчі навиліт. Кожен учасник Суперліги повинен був отримати 350 мільйонів євро.
- Головою Суперліги був обраний президент "Реала" Флорентіно Перес.
- УЄФА відразу пригрозив клубам і гравцям дискваліфікаціями. ФІФА заявила, що "не схвалює" створення Суперліги. Потім УЄФА заявив, що не дозволить футболістам з Суперліги грати за збірні, а Александер Чеферін підкреслив, що "ідея Суперліги - це плювок в обличчя всім любителям футболу".
- Створення Суперліги викликало масові протести серед футбольних уболівальників - як в мережі, так і біля стадіонів. Також створення турніру засудили багато футболістів і футбольні клуби.
- У підсумку до ранку 21 квітня все англійські клуби оголосили про те, що виходять з Суперліги, а організатори заявили, що проект поставлений на паузу.
- Згодом мадридський "Атлетіко", а також італійські "Інтер" та "Мілан" вирішили евакуюватися з Суперліги.
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