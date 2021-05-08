Більшість клубів будуть зобов'язані виплатити штрафи "на благо дітей, молоді та масового футболу".

УЄФА застосував санкції щодо клубів, які увійшли до Європейської Суперліги.

Про це стало відомо з заяви, яка розміщена на офіційному сайті УЄФА.

"В дусі примирення і на благо європейського футболу 9 з 12 клубів, які брали участь в так званому проекті Суперліги представили УЄФА "Декларацію про прихильність клубів", в якій викладено позицію клубів, включаючи їх зобов'язання щодо клубних турнірів УЄФА, а також щодо національних клубних змагань", - йдеться у зверненні.

"Ці 9 клубів визнають і погоджуються з тим, що проект Суперліги був помилкою, та просять вибачення перед вболівальниками, національними асоціаціями, національними лігами, іншими європейськими клубами та УЄФА", - додали чиновники.

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Подальші заходи покарань містять у собі:

1) кожен клуб беззастережно визнає і приймає обов'язковий характер Статуту УЄФА, буде брати участь у клубних турнірах УЄФА кожен сезон, в який клуб кваліфікується за спортивними досягненнями;

2) ці клуби повернуться до Європейської асоціації клубів, яка є єдиним представницьким органом клубів, визнаним УЄФА;

3) клуби зроблять всі кроки для припинення контактів з Суперлігою;

4) в якості жесту доброї волі зроблять пожертви на загальну суму €15 млн, яку буде використано на благо дітей, молоді та масового футболу в місцевих громадах по всій Європі, включаючи Великобританію;

5) будуть утримані 5% доходів, які вони отримали б від клубних турнірів УЄФА за один сезон, що будуть перерозподілені;

6) погоджуються на накладення значних штрафів, якщо вони хочуть брати участь в такому несанкціонованому змаганні (€100 млн) або якщо вони порушать будь-яке інше зобов'язання, яке вони взяли на себе в Декларації зобов'язань клубу (€50 млн);

Президент УЄФА Александер Чеферін підкреслив, що з трьома іншими клубами, які всіх підбурили до створення Суперліги та досі залишаються в ній, організація матиме окремий діалог.

На співпрацю з УЄФА пішли: "Арсенал", "Мілан", "Челсі", "Атлетіко", "Інтер", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхем".

Все ще із Суперліги не вийшли та ризикують натрапити на серйозні санкції "Реал", "Барселона" та "Ювентус".

Суперліга: провал проекту

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Автор: Артем Будрін