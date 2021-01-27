Українські клуби стартують у турнірі в березні.

27 січня відбулося жеребкування 1/32 фіналу Юнацької ліги УЄФА. За його підсумками своїх суперників дізналися два представники України "Динамо" і "Шахтар".

Результати жеребкування опублікував офіційний сайт УЄФА.

Юнакам "Динамо", як і першій команді киян, в єврокубках доведеться зіткнутися з "Барселоною". "Динамо" проведе цей матч на своєму полі.

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Нагадаємо, в Лізі чемпіонів "Динамо" двічі поступилося "Барселоні" (1:2 і 0:4).

Водночас "Шахтар" отримав у суперники португальський "Порту". "Гірники" гратимуть на своєму полі.

Матчі 1/32 фіналу пройдуть 2 і 3 березня.

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У цьому сезоні у зв'язку з пандемією коронавірусу турнір проводиться у форматі одноматчевих протистоянь на виліт.

Всього в турнірі стартують 64 команди: 32 підуть по Шляху чемпіонів країн (тут зіграють переможці юнацьких національних чемпіонатів), ще 32 - по шляху Ліги чемпіонів (юнацькі склади команд, які виступають в розіграші ЛЧ 2020-2021).

На стадіях 1/32 і 1/16 фіналу команди підуть двома різними шляхами, а в 1/8 фіналу об'єднаються.

"Динамо" і "Шахтар" виступають у Шляху Ліги чемпіонів.

Фінал турніру пройде 20 травня в Ньоні.

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Автор: Антон Дудар