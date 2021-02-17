В УЄФА вирішили захистити здоров'я молодих футболістів.

Виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення скасувати розіграш Юнацької ліги УЄФА в 2021 році.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Дане рішення прийнято "у винятковому порядку" через пандемію COVID-19 та її вплив на проведення змагань.

Читайте такожФутбольні асоціації підтримали реформу Ліги чемпіонів: яким буде формат турніруВ УЄФА заявили, що "на перше місце треба поставити здоров'я і безпеку молодих футболістів".

Також на рішення вплинули обмеження на подорожі, які введені по всій Європі і стосуються команд-учасниць. Це створює додаткові труднощі при організації матчів. Так, два клуби вже знялися з турніру.

Юнацька ліга УЄФА: що потрібно знати

Спочатку УЄФА прийняв рішення змінити формат турніру і відкласти його старт. Він повинен був початися 2 березня.

В турнірі мали зіграти юнаки "Динамо" та "Шахтаря". Їм належало стартувати з 1/32 фіналу матчами проти "Барселони" і "Порту" відповідно.

Минулого року переможцем турніру став "Реал" Мадрид.

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Автор: Антон Дудар