Виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення скасувати розіграш Юнацької ліги УЄФА в 2021 році.
Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.
Дане рішення прийнято "у винятковому порядку" через пандемію COVID-19 та її вплив на проведення змагань.
Читайте такожФутбольні асоціації підтримали реформу Ліги чемпіонів: яким буде формат турніруВ УЄФА заявили, що "на перше місце треба поставити здоров'я і безпеку молодих футболістів".
Також на рішення вплинули обмеження на подорожі, які введені по всій Європі і стосуються команд-учасниць. Це створює додаткові труднощі при організації матчів. Так, два клуби вже знялися з турніру.
Юнацька ліга УЄФА: що потрібно знати
- Спочатку УЄФА прийняв рішення змінити формат турніру і відкласти його старт. Він повинен був початися 2 березня.
- В турнірі мали зіграти юнаки "Динамо" та "Шахтаря". Їм належало стартувати з 1/32 фіналу матчами проти "Барселони" і "Порту" відповідно.
- Минулого року переможцем турніру став "Реал" Мадрид.
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