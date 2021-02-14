Матч 14-го туру чемпіонату України між "Зорею" та "Десною" завершився скандальним образом.
Читайте такожЗоря - Десна: огляд і повне відео матчу УПЛУ компенсований час на полі сталася сутичка між футболістами через фол Владислава Калітвінцева на Шахабі Захеді. В ході цього конфлікту форвард "Десни" Філіп Будковський схопив за шию захисника "Зорі" Джоеля Абу-Ханну.
Крім того, з лавки запасних хтось вигукнув расистську фразу: "Виродків понабирають, б***ь, чорножо***". Її було добре чутно в трансляції матчу.
Як стверджує FootballHub, ця фраза прозвучала від когось із представників "Десни".
"Зоря" - "Десна": підсумки матчу
- "Зоря" здобула перемогу над своїм прямим конкурентом з рахунком 2:1.
- Дублем у переможців відзначився Олександр Гладкий, на рахунку якого тепер 90 м'ячів у чемпіонатах України.
- "Зоря" набрала 23 очки і зрівнялася з "Десною", але при цьому ще має матч у запасі.
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