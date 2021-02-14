З лавки запасних "Десни" прозвучала расистська образа.

Матч 14-го туру чемпіонату України між "Зорею" та "Десною" завершився скандальним образом.

Читайте такожЗоря - Десна: огляд і повне відео матчу УПЛУ компенсований час на полі сталася сутичка між футболістами через фол Владислава Калітвінцева на Шахабі Захеді. В ході цього конфлікту форвард "Десни" Філіп Будковський схопив за шию захисника "Зорі" Джоеля Абу-Ханну.

Крім того, з лавки запасних хтось вигукнув расистську фразу: "Виродків понабирають, б***ь, чорножо***". Її було добре чутно в трансляції матчу.

Як стверджує FootballHub, ця фраза прозвучала від когось із представників "Десни".

"Зоря" - "Десна": підсумки матчу

"Зоря" здобула перемогу над своїм прямим конкурентом з рахунком 2:1.

Дублем у переможців відзначився Олександр Гладкий, на рахунку якого тепер 90 м'ячів у чемпіонатах України.

"Зоря" набрала 23 очки і зрівнялася з "Десною", але при цьому ще має матч у запасі.

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Автор: Антон Дудар