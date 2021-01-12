Фабіан Бош / фото www.swiss-ski.ch
Карколомний трюк здійснив швейцарський лижник Фабіан Бош.
Про це повідомляється в сюжеті ТСН.
23-річний чемпіон світу із фрістайлу виконав подвійний переворот вперед на швидкості 90 кілометрів на годину. Він зазначив, що хоч і має чималий досвід, але прямо перед стрибком в голові промайнуло: "Що я виконую?".
Лижник також пояснив, що регулярно сам собі вигадує професійні перешкоди, щоб відточувати майстерність та виходити із зони комфорту.
Швейцарський лижник здійснив карколомний трюк
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