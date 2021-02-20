Наші дівчата на п'єдесталі пошани / фото REUTERS
Жіноча збірна України фінішувала на третьому місці в естафеті чемпіонату світу-2021 в Поклюці. Третій рік поспіль саме такий результат здобувають українки в естафеті чемпіонату світу.
За українську команду в гонці виступали Дар'я Блашко, Анастасія Меркушина, Юлія Джима та капітан Олена Підгрушна.
ЧС з біатлону-2021. Результати жіночої естафети
1. Норвегія (0+11) 1:10:39,0
2. Німеччина (0+5) +8,8
3. Україна (0+7) +9,2
4. Білорусь (0+8) +28,8
5. Швеція (0+9) +47,9
6. Польща (0+6) +52,1
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- Раніше українцям вдалося зайняти четверте місце в змішаній естафеті.
- Збірна України також фінішувала на четвертому місці в одиночній змішаній естафеті.
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