Наші дівчата на п'єдесталі пошани / фото REUTERS

Жіноча збірна України фінішувала на третьому місці в естафеті чемпіонату світу-2021 в Поклюці. Третій рік поспіль саме такий результат здобувають українки в естафеті чемпіонату світу.

За українську команду в гонці виступали Дар'я Блашко, Анастасія Меркушина, Юлія Джима та капітан Олена Підгрушна.

ЧС з біатлону-2021. Результати жіночої естафети

1.  Норвегія (0+11) 1:10:39,0

2.  Німеччина (0+5)  +8,8

3.  Україна (0+7)  +9,2

4.  Білорусь (0+8)  +28,8

5.  Швеція (0+9)  +47,9

6.  Польща  (0+6)  +52,1

Чемпіонат світу з біатлону-2021: що потрібно знати

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем