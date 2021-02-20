Капітан Олена Підгрушна на фініші зовсім трошки поступилася німкені.

Жіноча збірна України фінішувала на третьому місці в естафеті чемпіонату світу-2021 в Поклюці. Третій рік поспіль саме такий результат здобувають українки в естафеті чемпіонату світу.

За українську команду в гонці виступали Дар'я Блашко, Анастасія Меркушина, Юлія Джима та капітан Олена Підгрушна.

ЧС з біатлону-2021. Результати жіночої естафети

1. Норвегія (0+11) 1:10:39,0

2. Німеччина (0+5) +8,8

3. Україна (0+7) +9,2

4. Білорусь (0+8) +28,8

5. Швеція (0+9) +47,9

6. Польща (0+6) +52,1

Чемпіонат світу з біатлону-2021: що потрібно знати

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Автор: Будрін Артем