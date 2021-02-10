Українці фінішували четвертими в естафеті.

У словенській Поклюці 10 лютого стартував чемпіонат світу з біатлону-2021. У перший день змагань пройшла змішана естафета.

Збірну України в гонці представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима та Олена Підгрушна.

Читайте такожЗбірна України завоювала медаль в останній гонці чемпіонату Європи з біатлону

Прима на першому етапі фінішував п'ятим, Підручний поліпшив цей результат, і чоловічу частину естафети Україна завершила на третій позиції. Джима свій етап завершила на другому місці, пройшовши його швидше за всіх суперниць, і зробила заділ в 18 секунд в боротьбі за срібло.

Підгрушній довелося битися за медалі з лідерами сезону. На жаль, у українки не вийшла стрільба стоячи - вона використала три додаткових патрони. На фініші Підгрушна боролася за бронзу зі шведкою Ханною Еберг і в підсумку поступилася їй менше секунди.

Перемогу в гонці здобула збірна Норвегії.

Чемпіонат світу з біатлону. Результати змішаної естафети

1. Норвегія (0+11) 1:20:19,3

2. Австрія (0+2) +27,0

3. Швеція (0+8) + 30,6

4. Україна (0+8) +31,1

5. Франція (1+10) + 46,2

6. Італія (0+6) + 58,9

Чемпіонат світу з біатлону-2021: що потрібно знати

ЧС-2021 проходить з 10 по 21 лютого: де і коли дивитися гонки.

В рамках змагань буде розіграно десять комплектів медалей: 6 - в особистих гонках і 4 - в естафетах.

Вже відомий склад збірної України на чемпіонат світу.

На минулорічному чемпіонаті світу Україна завоювала одну медаль-бронзу в жіночій естафеті.

На ЧС-2021 діючі чемпіони світу виступають в золотих бібах.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар