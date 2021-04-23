Українки Ірина Коляденко та Алла Бєлінська виграли золоті медалі на чемпіонаті Європи з боротьби, який проходить у Варшаві.
Коляденко стала найкращою у ваговій категорії до 62 кг. У фіналі вона перемогла угорку Маріанну Састін.
Бєлінська стала чемпіонкою у вазі до 72 кг. У фінальній сутичці вона здолала суперницю з Болгарії Юліанну Янаєву.
Також 23 квітня скарбничка збірної України поповнилася ще двома медалями: срібло у вазі до 65 кг виграла Тетяна Рижко. А Аліна Грушина-Акобія завоювала бронзу у вазі до 57 кг.
Днем раніше ще дві українки завоювали бронзові нагороди: Аліна Бережна (68 кг) і Христина-Зоряна Демко (55 кг).
Чемпіонат Європи з боротьби: що було раніше
- Збірна України з вільної боротьби стала другою в командному заліку чемпіонату Європи.
- Народний депутат Жан Беленюк сенсаційно програв вже у чвертьфіналі ЧЄ.
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