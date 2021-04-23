За день Україні вдалося виграти чотири нагороди.

Українки Ірина Коляденко та Алла Бєлінська виграли золоті медалі на чемпіонаті Європи з боротьби, який проходить у Варшаві.

Коляденко стала найкращою у ваговій категорії до 62 кг. У фіналі вона перемогла угорку Маріанну Састін.

Бєлінська стала чемпіонкою у вазі до 72 кг. У фінальній сутичці вона здолала суперницю з Болгарії Юліанну Янаєву.

Також 23 квітня скарбничка збірної України поповнилася ще двома медалями: срібло у вазі до 65 кг виграла Тетяна Рижко. А Аліна Грушина-Акобія завоювала бронзу у вазі до 57 кг.

Днем раніше ще дві українки завоювали бронзові нагороди: Аліна Бережна (68 кг) і Христина-Зоряна Демко (55 кг).

Чемпіонат Європи з боротьби: що було раніше

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Автор: Антон Дудар