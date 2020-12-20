Арнд Пайффер / Фото REUTERS
У рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону, який приймає австрійський Хохфільцен, відбувся чоловічий мас-старт.
Перемогу в гонці здобув німецький біатлоніст Арнд Пайффер.
Від України в мас-старті виступав тільки Дмитро Підручний. Він зайняв 24-е місце.
Кубок світу в Хохфільцені. Результати чоловічого мас-старту
1. Арнд Пайффер (Німеччина) - (0+0+0+0) 35:53,3
2. Мартін Понсілуома (Швеція) - (1+0+0+0) +1,3
3. Тар'єй Бе (Норвегія) - (0+0+1+0) +9,3...
24. Дмитро Підручний (Україна) - (0+0+2+2) +1:53,1
Кубок світу з біатлону: четвертий етап
- Четвертий етап КМ 2020-2021 проходить в Хохфільцені з 17 по 20 грудня: де і коли дивитися гонки.
- У чоловічому спринті Дмитро Підручний посів шосте місце.
- У спринтерській гонці серед жінок Українки фінішували за межами першої тридцятки.
- Переможцем чоловічої гонки переслідування став норвезький біатлоніст. Жіночу гонку переслідування також виграла норвежка.
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