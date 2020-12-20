Україну в гонці представляв тільки Дмитро Підручний.

У рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону, який приймає австрійський Хохфільцен, відбувся чоловічий мас-старт.

Перемогу в гонці здобув німецький біатлоніст Арнд Пайффер.

Від України в мас-старті виступав тільки Дмитро Підручний. Він зайняв 24-е місце.

Кубок світу в Хохфільцені. Результати чоловічого мас-старту

1. Арнд Пайффер (Німеччина) - (0+0+0+0) 35:53,3

2. Мартін Понсілуома (Швеція) - (1+0+0+0) +1,3

3. Тар'єй Бе (Норвегія) - (0+0+1+0) +9,3...

24. Дмитро Підручний (Україна) - (0+0+2+2) +1:53,1

Кубок світу з біатлону: четвертий етап

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Автор: Антон Дудар