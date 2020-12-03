Чоловіки пробігли спринтерську гонку.

У фінському Контіолахті відбулася чоловіча спринтерська гонка в рамках другого етапу Кубка світу.

За її підсумками 60 кращих біатлоністів кваліфікувалися до гонки переслідування, повідомляє Sport.ua.

Явним фаворитом гонки був лідер загального заліку Кубка світу Йоханнес Тінгнес Бьо, але цього разу промах на стрільбі лежачи дозволив йому завоювати лише бронзову медаль. У трьох гонках нинішнього сезону Йоханнесу вдалося піднятися на всі три сходинки п'єдесталу пошани.

Не було рівних у другому спринті сезону старшому братові Йоханнеса, Тар'єю Бьо. Він закрив всі 10 мішеней і показав відмінний хід, випередивши майже на 14 секунд ще одного відмінника в стрільбі, німця Арнда Пайффера.

Для українців гонка склалася не дуже вдало. Артем Прима пробіг коло штрафу після лежки і показав 20-й підсумковий час, ставши найкращим серед підопічних Юрая Санітри. Дмитро Підручний допустив по одному промаху на кожному з рубежів і зайняв 35-е місце. Решта наших біатлоністів не потрапили навіть у топ-60, а тому не зможуть виступити в персьюті.

Контіолахті-2020: результати чоловічого спринту

Кубок світу 2020/2021

Другий етап

Контіолахті, Фінляндія

Чоловіки. Спринт

1. Тар'єй Бьо – (Норвегія) - 24.03,7 (0 + 0)

2. Арнд Пайффер (Німеччина) – 13,9 (0 + 0)

3. Йоганнес Бьо – (Норвегія) - 29,4 (1+0)...

20. Артем Прима (Україна) – 1.11,5 (1+0)...

35. Дмитро Підручний (Україна) – 1.36,6 (1+1)...

65. Руслан Ткаленко (Україна) – 2.35,7 (0+2)...

70. Богдан Цимбал (Україна) – 2.45,4 (1+2)...

83. Антон Дудченко – (Україна) - 3.13 ,7 (1+2)

Кубок світу з біатлону 2020-2021: підсумки першого етапу

В рамках першого етапу, який також проходив в Контіолахті, відбулося чотири гонки: індивідуальні гонки у чоловіків і жінок, а також спринти.

Перемогу в чоловічій індивідуальній гонці здобув норвежець Стурла Холм Легрейд, а у жінок виграла Доротея Вірер.

Переможцем чоловічого спринту став норвежець Йоханнес Бе, а жіночого - Ханна Еберг зі Швеції.

Найкращими результатами збірної України стали десяті місця Юлії Джими (в індивідуальній гонці) та Олени Підгрушної (у спринті).

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Автор: Олег Давигора