Дев'ятий етап Кубка світу завершився сингл-мікстом.

14 березня в рамках дев'ятого етапу Кубка світу з біатлону пройшла одиночна змішана естафета.

За збірну України в гонці виступали Анастасія Меркушина і Богдан Цимбал. Вони фінішували десятими з одним штрафним колом, який заробив Цимбал.

Перемогу в гонці здобула збірна Швеції - на фініші Себастьян Самуельссон випередив Стурлу Легрейда.

Кубок світу в Чехії. Результати сингл-міксту

1. Швеція (0+7) 37:41,4

2. Норвегія (0+6) +1,5

3. США (0+7) +26,1

4. Австрія (0+9) + 40,8

5. Росія (0+7) +1:10,8

6. Франція (2+14) +1:19,3...

10. Україна (1+6) +1:33,9

Кубок світу з біатлону 2020-2021: дев'ятий етап

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Автор: Антон Дудар