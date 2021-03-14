Себастьян Самуельссон / фото REUTERS
14 березня в рамках дев'ятого етапу Кубка світу з біатлону пройшла одиночна змішана естафета.
За збірну України в гонці виступали Анастасія Меркушина і Богдан Цимбал. Вони фінішували десятими з одним штрафним колом, який заробив Цимбал.
Перемогу в гонці здобула збірна Швеції - на фініші Себастьян Самуельссон випередив Стурлу Легрейда.
Кубок світу в Чехії. Результати сингл-міксту
1. Швеція (0+7) 37:41,4
2. Норвегія (0+6) +1,5
3. США (0+7) +26,1
4. Австрія (0+9) + 40,8
5. Росія (0+7) +1:10,8
6. Франція (2+14) +1:19,3...
10. Україна (1+6) +1:33,9
Кубок світу з біатлону 2020-2021: дев'ятий етап
- Дев'ятий етап КС проходив у Чехії з 11 по 14 березня.
- У чоловічому спринті українці опинилися за межами топ-30.
- У спринтерській гонці серед жінок Юлія Джима посіла 5-ту сходинку.
- У чоловічому персьюті збірна України виступила невдало, а в жіночому Джима не змогла поборотися за медалі.
- У змішаній естафеті збірна України фінішувала на п'ятому місці.
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