У Хохфільцені відбулася заключна гонка третього етапу Кубка світу.

13 грудня в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону в Хохфільцені пройшла чоловіча естафета.

Збірна України за підсумками гонки посіла 13-е місце.

За українську команду виступили Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитро Підручний та Антон Дудченко.

Прима передав естафету восьмим з відставанням від лідера в 18 секунд. Але на другому етапі Ткаленко виступив невдало - на стрільбі стоячи він витратив три запасних патрона на одну мішень, Україна в підсумку опустилася на 16-е місце, а відставання від лідера збільшилося майже до півтора хвилин. Далі Підручному вдалося трохи поліпшити позицію команди (12-е місце), а Ткаленко фінішував тринадцятим.

Кубок світу в Хохфільцені. Результати чоловічої естафети

1. Швеція (0+8) 1:16:31,5

2. Норвегія (1+11) + 5,7

3. Німеччина (0+7) + 44,1

4. Росія (1+9) +1:13,5

5. Чехія (0+6) +1:35,1...

13. Україна (0+6) +2: 44,3

Кубок світу з біатлону: третій етап

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Автор: Антон Дудар