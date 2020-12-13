13 грудня в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону в Хохфільцені пройшла чоловіча естафета.
Збірна України за підсумками гонки посіла 13-е місце.
За українську команду виступили Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитро Підручний та Антон Дудченко.
Прима передав естафету восьмим з відставанням від лідера в 18 секунд. Але на другому етапі Ткаленко виступив невдало - на стрільбі стоячи він витратив три запасних патрона на одну мішень, Україна в підсумку опустилася на 16-е місце, а відставання від лідера збільшилося майже до півтора хвилин. Далі Підручному вдалося трохи поліпшити позицію команди (12-е місце), а Ткаленко фінішував тринадцятим.
Кубок світу в Хохфільцені. Результати чоловічої естафети
1. Швеція (0+8) 1:16:31,5
2. Норвегія (1+11) + 5,7
3. Німеччина (0+7) + 44,1
4. Росія (1+9) +1:13,5
5. Чехія (0+6) +1:35,1...
13. Україна (0+6) +2: 44,3
Кубок світу з біатлону: третій етап
- З 11 по 13 грудня в австрійському Хохфільцені пройшли гонки третього етапу Кубка світу з біатлону 2020-2021.
- Переможцем жіночої спринтерської гонки в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені стала білоруска Дінара Алімбекова.
- Тільки один українець фінішував у топ-30 спринту на Кубку світу з біатлону в Хохфільцені.
Український біатлоністки фінішували в першій десятці естафети на Кубку світу з біатлону в Хохфільцені.
У чоловічій гонці переслідування українці не потрапили в топ-40, а в жіночому парсьюті Українки опинилися за межами топ-15.
- Найкращим результатом збірної України в цьому сезоні поки є п'яте місце в жіночій естафеті на другому етапі.
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