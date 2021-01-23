Дастін Пор'є і Конор Макгрегор / фото REUTERS

Ірландець Конор Макгрегор і американець Дастін Пор'є 24 січня проведуть бій в рамках турніру UFC 257. Суперники зустрінуться на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі.

На кону в цьому поєдинку стоятиме статус претендента на бій за титул UFC у легкій вазі.

Макгрегор - Пор'є: де дивитися бій онлайн

Пряму трансляцію бою Макгрегор - Пор'є покаже телеканал Setanta Sports Ukraine. 

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Трансляція боїв турніру розпочнеться о 05:00 ранку за київським часом. А головний поєдинок очікується близько 07:00.

Макгрегор - Пор'є: перед боєм

  • Конор Макгрегор і Дастін Пор'є зустрінуться в октагоні вже вдруге. Їх перший бій пройшов у вересні 2014 року, тоді Макгрегор переміг нокаутом у першому раунді.
  • У Макгрегора - 22 перемоги в 26 боях в змішаних єдиноборствах при чотирьох поразках. У Пор'є - 26 перемог і 6 поразок. 
  • Відомо, що за цей бій Макгрегор заробить 5 мільйонів доларів, а Пор'є - 1 мільйон.
  • Раніше відбулася церемонія зважування і дуель поглядів перед боєм.

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Автор: Антон Дудар