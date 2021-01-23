Макгрегор - Пор'є: де і коли дивитися бій UFC

24 січня пройде перший великий бій року в змішаних єдиноборствах.

Ірландець Конор Макгрегор і американець Дастін Пор'є 24 січня проведуть бій в рамках турніру UFC 257. Суперники зустрінуться на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі. На кону в цьому поєдинку стоятиме статус претендента на бій за титул UFC у легкій вазі. Макгрегор - Пор'є: де дивитися бій онлайн Пряму трансляцію бою Макгрегор - Пор'є покаже телеканал Setanta Sports Ukraine. Читайте також"На стилі": Макгрегор прийшов на дуель поглядів з Пор'є в елегантному вбранні (відео) Трансляція боїв турніру розпочнеться о 05:00 ранку за київським часом. А головний поєдинок очікується близько 07:00. Макгрегор - Пор'є: перед боєм Конор Макгрегор і Дастін Пор'є зустрінуться в октагоні вже вдруге. Їх перший бій пройшов у вересні 2014 року, тоді Макгрегор переміг нокаутом у першому раунді.

У Макгрегора - 22 перемоги в 26 боях в змішаних єдиноборствах при чотирьох поразках. У Пор'є - 26 перемог і 6 поразок.

Відомо, що за цей бій Макгрегор заробить 5 мільйонів доларів, а Пор'є - 1 мільйон.

Раніше відбулася церемонія зважування і дуель поглядів перед боєм. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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