Дастін Пор'є і Конор Макгрегор / фото REUTERS
Ірландець Конор Макгрегор і американець Дастін Пор'є 24 січня проведуть бій в рамках турніру UFC 257. Суперники зустрінуться на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі.
На кону в цьому поєдинку стоятиме статус претендента на бій за титул UFC у легкій вазі.
Макгрегор - Пор'є: де дивитися бій онлайн
Пряму трансляцію бою Макгрегор - Пор'є покаже телеканал Setanta Sports Ukraine.
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Трансляція боїв турніру розпочнеться о 05:00 ранку за київським часом. А головний поєдинок очікується близько 07:00.
Макгрегор - Пор'є: перед боєм
- Конор Макгрегор і Дастін Пор'є зустрінуться в октагоні вже вдруге. Їх перший бій пройшов у вересні 2014 року, тоді Макгрегор переміг нокаутом у першому раунді.
- У Макгрегора - 22 перемоги в 26 боях в змішаних єдиноборствах при чотирьох поразках. У Пор'є - 26 перемог і 6 поразок.
- Відомо, що за цей бій Макгрегор заробить 5 мільйонів доларів, а Пор'є - 1 мільйон.
- Раніше відбулася церемонія зважування і дуель поглядів перед боєм.
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